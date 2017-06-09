WADA признало невиновность 27 российских фехтовальщиков

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WADA прекратило расследование в отношении 27 российских фехтовальщиков, чьи имена были упомянуты в докладе комиссии Макларена. Организацией были получены убедительные доказательства непричастности спортсменов к использованию допинга.

Всемирное антидопинговое агентство прекратило расследование в отношении 27 российских фехтовальщиков, чьи имена были упомянуты в докладе комиссии Макларена. Спортсмены были под подозрением в манипуляциях с допинг-пробами, многих отстранили от соревнований, передает "ТВ Центр".

После публикации доклада федерация фехтования России провела тщательную проверку фактов, приведенных комиссией, но не имевших подтверждения. В итоге были получены убедительные доказательства непричастности российских фехтовальщиков к использованию допинга. Эти сведения были предоставлены международной федерации фехтования. И на основании ее вердикта WADA приняло решение прекратить расследование. Дело объявлено закрытым.

В Олимпийском комитете России рассчитывают, что этот случай станет прецедентом, и остальные российские спортсмены, названные в докладе Макларена, будут оправданы.