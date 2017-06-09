СБУ запретила въезд на Украину немецкому политику Виммеру

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Немецкому политику Вилли Виммеру на пять лет запретили въезд на Украину. По словам спикера СБУ Елены Гитлянской, это решение было принято из-за его визита в Крым в нарушение установленного порядка.

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну на пять лет бывшему заместителю председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ и экс-депутату бундестага Вилли Виммеру. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на спикера СБУ Елену Гитлянскую.

"Принято решение о запрете въезда Вилли Виммеру на территорию Украины сроком на пять лет", - сказал Гитлянская. Она отметила, что это решение было принято из-за визита немецкого политика в Крым в нарушение установленного порядка.

Ранее сообщалось, что Виммер посетил Крым в конце марта текущего года. Он был в составе делегации немецких бизнесменов и политиков. Кроме того, на полуострове Виммер также встречался с властями республики.

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