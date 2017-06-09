Два человека погибли при пожаре в доме на западе Москвы
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В жилом доме на улице Удальцова в столице произошел пожар. В результате возгорания погибли два человека, а еще трое были спасены. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства данного происшествия.
В результате пожара в жилом доме на улице Удальцова в столице погибли два человека и еще трое спасены. Об этом сообщает агентство "Москва".
"На восьмом этаже дома по адресу: улица Удальцова, дом 1, корпус 1, горит квартира. Два человека погибли", - говорится в сообщении. Отмечается, что при тушении пожара были спасены три человека.
В пресс-службе столичного главка МЧС отметили, что в настоящее время возгорание на площади 30 квадратных километров ликвидировано. Причины и обстоятельства пожара выясняются.
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