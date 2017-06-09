Трамп: Катар исторически был спонсором терроризма

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Дональд Трамп заявил, что Катар исторически занимался финансированием терроризма на очень высоком уровне. По его словам, Соединенные Штаты призывают все страны арабского региона прилагать больше усилий для борьбы с экстремистами и делать это как можно быстрее.

Президент США Дональд Трамп призвал Катар прекратить финансирование террористических группировок. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с лидером Румынии Клаусом Йоханнисом.

"Катар, к сожалению, исторически занимался финансированием терроризма на очень высоком уровне. Я вместе с Рексом Тиллерсоном, с нашими генералами и народом страны принял решение, что пришло время призвать Катар прекратить финансирование и экстремистскую идеологию", - приводит слова Трампа ТАСС.

По его словам, Соединенные Штаты призывают Катар, а также другие страны региона прилагать больше усилий для борьбы с терроризмом и делать это как можно быстрее.

Ранее в июне ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Ливия, Йемен, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Союз Коморских островов разорвали дипломатические отношения с Катаром. Власти этих стран обвинили Доху в поддержке радикальных группировок.

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