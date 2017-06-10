СМИ сообщили о "тайных встречах" России и США по Сирии

Теги: сша Сирийский конфликт переговоры россия

Американское издание Wall Street Journal рассказало о "тайных встречах" представителей России и США, на которых обсуждается создание зон деэскалации на юго-западе Сирии. По данным издания, стороны провели уже два раунда переговоров, последний прошел в Иордании две недели назад.

Администрация Белого дома вела секретные переговоры с представителями России по вопросу деэскалации на юго-западе Сирии. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источник из числа американских должностных лиц.

По данным издания, стороны провели уже две встречи в Иордании. Последняя состоялась около двух недель назад. Еще одни переговоры должны были состояться на этой неделе в Аммане, однако были отменены в связи с трудностями в согласовании времени их проведения. По данным газеты, проведение следующего раунда переговоров находится под угрозой из-за растущего напряжения между США и Сирией.

Накануне начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской заявил, что после создания зон деэскалации ситуация в Сирии кардинально улучшилась. "Фактически остановлена гражданская война в Сирии. Кроме того, ввод в действие меморандума позволил развернуть работу по восстановлению разрушенных войной населенных пунктов, не занятых террористическими организациями", - сказал он.

Меморандум о создании четырех зон безопасности в Сирии был подписан в Астане представителями России, Ирана и Турции 4 мая.

Читайте также:

Пентагон отметил "полезную роль" России в Сирии

Путин рассказал об обнадеживающих факторах в Сирии

Шойгу и де Мистура заявили о сокращении уровня насилия в Сирии