Путин рассказал о своих внуках

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Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал, что у него уже есть внуки. Однако президент признался, что у него немного времени, чтобы играть с ними.

Американский режиссер Оливер Стоун в разговоре с президентом России Владимиром Путиным задал ему вопрос о семье, в частности, спросил, любит ли он своих внуков. Российский лидер ответил, что любит, но не находит много времени, чтобы поиграть с ними, передает "Интерфакс".

В декабре 2015 года Путин во время большой пресс-конференции ответил на вопрос о своих дочерях. По его словам, они получили достойное образование и свободно говорят на трех европейских языках.

Документальный фильм Оливера Стоуна о президенте России выйдет на телеканале Showtime с 12 по 15 июня. Этой кинолентой кинематографист хочет остановить ухудшение отношений между Москвой и Вашингтоном.

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