Президент Болгарии поддержал отмену антироссийских санкции

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Президент Болгарии Румен Радев заявил, что готов поддержать отмену санкций против России. Вместе с тем он отметил, что не может инициировать отмену ограничений.

Президент Болгарии Румен Радев в пятницу в интервью местным СМИ сообщил, что поддержит любые действия по отмене санкций против России.

"С удовольствием поддержим любые действия по отмене этих санкций, однако стоит понимать - президент самостоятельно не может инициировать такой акт", - приводит его слова ТАСС.

На этой неделе постпред нашей страны при ЕС Владимир Чижов рассказал, что в Евросоюзе назрела ситуация для изменения курса в отношении антироссийских санкций и России. В то же время он затруднился ответить, когда именно "критическая масса политической воли будет достигнута".

Со своей стороны пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ограничительные меры - "обоюдоострое оружие". По его словам, от продолжения санкционной политики страдают все больше и больше производителей стран ЕС.

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