Задержаны двое подозреваемых в теракте в Лондоне

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В Великобритании задержаны двое новых подозреваемых в организации теракта в центре Лондона. Как сообщили в Скотленд-Ярде, один из мужчин был арестован в собственном доме в Илфорде. Другой - в районе станции метро Беркшир.

Задержаны еще двое подозреваемых в теракте в столице Британии. Между тем, в полиции рассказали о содержимом фургона, на котором террористы 3 июня врезались в толпу на Лондонском мосту. Это 13 бутылок с воспламеняющейся жидкостью и две паяльные лампы. Также в салоне были обнаружены несколько офисных кресел, передает "ТВ Центр".

По данным следствия, экстремисты могли использовать перевозку мебели как прикрытие. Более того, стало известно, что изначально преступники планировали арендовать грузовик весом 7,5 тонны. Однако на него не хватило средств. Тогда злоумышленники взяли фургон поменьше и набили его мешками с гравием.

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