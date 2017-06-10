Эрдоган призвал снять блокаду с Катара

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Политическую блокаду Катара уже назвали нарушением международного права. Мировые лидеры один за другим призывают страны Персидского залива сесть за стол переговоров.

Блокада Катара странами Персидского залива пока не сказалась на работе американской авиабазы аль-Адид, но все же мешает долгосрочному планированию военных операций против запрещенного в России "Исламского государства". Такое мнение высказал глава Пентагона. Президент Соединенных Штатов, в свою очередь, был менее дипломатичен. И сразу перешел к обвинениям, передает "ТВ Центр".

"К сожалению, Катар исторически был спонсором терроризма, так что представители других государств вполне ожидаемо обратились ко мне по поводу своего решения высказать недовольство действиями Катара. Мы должны прекратить финансирование терроризма. Поэтому я, госсекретарь Рекс Тиллерсон и наши военные решили, что пора бы положить этому конец", - заявил Трамп.

И хотя Трамп говорит за всю свою команду, единодушия в ней явно нет. Тот же Тиллерсон, он как будто не успел сверить часы с патроном, озвучивает диаметрально противоположную точку зрения.

"Этот процесс требует достижения регионального и всемирного консенсуса, равно как и взаимопонимания. Мы должны создать платформу для этого. Мы призываем к спокойному и взвешенному диалогу, в котором стороны должны понимать, чего они хотят, и действовать в расчете на укрепление отношений. Мы просим не нагнетать напряженность в регионе", - отметил госсекретарь США.

Глава европейской дипломатии использовала более обтекаемые формулировки. У ЕС, заявила Могерини, хорошие отношения со всеми странами Персидского залива и их надо сохранить. Все, что происходит в регионе, уточнила Ангела Меркель, имеет непосредственное отношение к Европе. И вслед за руководителем внешнеполитического ведомства страны призвала снять напряженность.

"Мы хотели бы, чтобы страны Персидского залива сотрудничали. Германия тут не играет роль посредника, но равновесие в регионе - в наших общих интересах. Мы, конечно, должны бороться против поддержки терроризма. Но мирное решение этого дипломатического конфликта, в том числе, в интересах Европы. И оно просто невозможно без диалога, в котором должны участвовать все крупные региональные игроки, в частности, Иран и Турция", - заявила Меркель.

Реджеп Эрдоган реагирует моментально. Глава арабской республики требует остановить блокаду Катара. А Саудовской Аравии предлагает стать рефери и примирить стороны персидского конфликта, которые пока на диалог не настроены. Четыре страны региона накануне объявили санкции. В списке запрещенных - 12 катарских компаний и 18 частных лиц, в том числе родственники эмира.

"Они объявляют о катарских фондах, которые якобы созданы для предоставления различных финансовых услуг террористическим организациям. Но это не так. Я знаком с этими фондами, с тем, как они работают. И до сих пор не видел, чтобы Катар оказывал поддержку террористам", - сказал Эрдоган.

Анкара же, заметил Эрдоган, Доху не бросит и продолжит оказывать все виды поддержки. И, как бы в доказательство слов, одобрил соглашение о совместном обучении военных. В стороне не осталась и Москва. Россия предложила помочь Катару с поставками продовольствия.

Михаил Шекоян, "ТВ Центр".