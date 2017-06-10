Российские военные доставили в Сирию медикаменты и продукты

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Российские военные доставили в Сирию новую партию гумпомощи. В основном, это медикаменты и продовольствие.

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили продовольствие и медикаменты обществу инвалидов Латакии, передает "ТВ Центр".

Его председатель отметил, что в связи в боевыми действиями на территории арабский республики все медикаменты, в основном, идут на восстановление военнослужащих. Поэтому инвалидам приходится рассчитывать только на свои силы. Наши военные привезли более 250 продуктовых наборов - это рис, мука, сахар и консервы. А врачи оказали необходимую медицинскую помощь.

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