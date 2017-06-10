В Приморье выходили краснокнижного черного грифа

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В Приморье после нескольких месяцев сложной реабилитации выпустили на волю редкого чёрного грифа. С перебитым крылом пернатого хищника обнаружили ещё в мае сотрудники национального парка и выходили его. Этот вид занесен в Красную книгу - на территории России их меньше тысячи.

Грифа по кличке Бамбур переносят в специальный транспортировочный бокс. В стесненных условиях самая крупная птица в России пробудет совсем немного - пара часов и пернатый хищник выйдет на волю, передает "ТВ Центр".

В центр реабилитации истощенную птицу с перебитым крылом принесли пограничники. Шансов на выживание у Бамбура практически не было - еще никому в мире не удавалось реабилитировать черных грифов. Все они погибали во время лечения. Приморские специалисты убеждены - их просто неправильно кормили.

"Гриф может переваривать падаль, даже если животные умерли от какой либо болезни, и при этом ему ничего не будет, его никак не коснется эта инфекция. Но если есть химические вещества, свинец, например, которые могут встречать у сельскохозяйственных животных, то они опасны для жизни хищных птиц. Они умирают", - рассказала научный сотрудник национального парка "Земля леопарда" Екатерина Блидченко.

Поэтому для Бамбура составили специальное меню - только отборная крольчатина. Диета пошла на пользу - за три месяца пернатый набрал почти пять килограммов и полностью залечил раны на крыле. Теперь он первый, кто прошел реабилитацию и вернулся в дикую природу.

Во всем мире осталось всего около 700 особей черного грифа. В поисках пищи эти птицы способны преодолевать огромные расстояния - на Дальний Восток они прилетают с северо-запада Китая. Черный гриф никого не убивает, питается в основном падалью, поэтому специалисты называют его санитаром леса. В Приморье обеды для него оставляют амурские тигры и леопарды.

Несмотря на свой устрашающий вид, гриф абсолютно безопасен для человека и, тем более, для животных. Однако фермеры по незнанию часто видят в нем угрозу для скота и поэтому уничтожают.

Бамбур ведет себя совершенно спокойно и совсем не боится людей. Кажется, он даже не собирается взлетать. Ученые так и предполагали, что первое время он будет обследовать местную территорию. Сейчас Бамбуру предстоит практически заново учиться летать. За время реабилитации этот навык он немного забыл. Но ученые уверены - через пару дней он возьмет курс на Китай, где в это врнмя года обитают его сородичи. А в следующем году орнитологи будут снова ждать его в приморских заповедниках.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".