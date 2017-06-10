СКР начал проверку после жесткой посадки самолета под Саратовом

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В Саратовской области легкомоторный самолет Х-32 "Бекас" совершил жесткую посадку. Пилот получил серьезные ранения, в настоящий момент он находится в больнице в тяжелом состоянии. По факту происшествия началась доследственная проверка.

Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета России начало доследственную проверку по факту жесткой посадки самолета в районе села Нижняя Чернавка Вольского района Саратовской области. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Сейчас специалисты осматривают место происшествия.

"При выполнении маневра, на высоте около 5 метров, легкий самолет зацепился за ветки березы и потерпел крушение. 54-летнего пилота в тяжелом состоянии доставили в Вольскую ЦРБ с ушибом грудной клетки", - сообщили в СКР.

Глава Вольского муниципального района Виталий Матвеев рассказал ТАСС, что пилот находится в тяжелом состоянии. По некоторым данным, совершивший жесткую посадку самолет не имел разрешения на взлет.