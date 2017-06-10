Лавров: обострение вокруг Катара вызывает беспокойство

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Москва с беспокойством восприняла разрыв отношений арабских стран с Дохой. Об этом заявил в субботу глава МИД России Сергей Лавров, открывая переговоры со своим коллегой из Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. По словам Лаврова, на Ближнем Востоке нужно обеспечить сотрудничество для противостояния терроризму.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил беспокойство по поводу обострения отношений арабских стран с Катаром. "Сообщения о принятых шагах некоторых арабских государств о разрыве отношений с Катаром мы восприняли с беспокойством", - сказал он на встрече с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Российский министр призвал не забывать об угрозе терроризма на Ближнем Востоке. "Принципиально важно сконцентрироваться на сотрудничестве, на объединении усилий для предотвращения и нейтрализации этой угрозы", - приводит слова Лаврова ТАСС.

Со своей стороны глава МИД Катара выразил надежду на продолжение конструктивного диалога с Москвой. "Мы провели конструктивный диалог по вопросам региональной обстановки и мы надеемся, что и далее будет продолжаться такой диалог конструктивный сотрудничества между двумя дружественными странами", - цитирует его РИА Новости.

Ранее в июне ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Ливия, Йемен, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Союз Коморских островов разорвали дипломатические отношения с Катаром. Власти этих стран обвинили Доху в поддержке радикальных группировок.

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