Пентагон показал снимки перехвата Су-27 американских бомбардировщиков
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Пентагон обнародовал в интернете фотографии перехвата стратегических бомбардировщиков ВВС США истребителем ВКС России Су-27 в небе над Балтикой.
Минобороны США в своем Twitter опубликовало кадры, на которых запечатлен перехват российским истребителем Су-27 американских бомбардировщиков. В Пентагоне назвали фотографии "фотобомбами".
#Photobomb! A #Russian Su-27 Flanker got into our shot ���� during a #BALTOPS sortie over the #BalticSea today. The intercept was deemed safe. pic.twitter.com/SMwGfE2QYr— U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) 9 июня 2017 г.
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