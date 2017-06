Пентагон показал снимки перехвата Су-27 американских бомбардировщиков

Минобороны США в своем Twitter опубликовало кадры, на которых запечатлен перехват российским истребителем Су-27 американских бомбардировщиков. В Пентагоне назвали фотографии "фотобомбами".

#Photobomb! A #Russian Su-27 Flanker got into our shot ���� during a #BALTOPS sortie over the #BalticSea today. The intercept was deemed safe. pic.twitter.com/SMwGfE2QYr