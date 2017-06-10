13:00, 10 июня 2017

Пентагон показал снимки перехвата Су-27 американских бомбардировщиков

Теги:  В мире  сша  самолет  пентагон

Пентагон обнародовал в интернете фотографии перехвата стратегических бомбардировщиков ВВС США истребителем ВКС России Су-27 в небе над Балтикой.

Минобороны США в своем Twitter опубликовало кадры, на которых запечатлен перехват российским истребителем Су-27 американских бомбардировщиков. В Пентагоне назвали фотографии "фотобомбами".

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