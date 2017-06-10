В Киеве запустили таймер до начала безвизового режима с ЕС

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На Украине начали считать часы до начала действия безвизового режима с Евросоюзом. Президент страны Петр Порошенко запустил таймер обратного отсчета.

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу в Киеве принял участие в мероприятиях по случаю предстоящего запуска безвизового режима с Евросоюзом. Он вместе с главой представительства ЕС в Украине Хьюго Мингарелли включил таймер обратного отсчета до безвиза.

"Двери Европейского Союза через 12 часов открываются для нашей большой 45-миллионной нации, для украинского народа", - приводит слова Порошенко "112.ua".

Совет министров Евросоюза 11 мая одобрил решение, согласно которому гражданам Украины предоставляется право на безвизовый въезд на территорию стран-участниц ЕС на срок не более 90 суток в течение полугода.

Порошенко считает, что Украина, получив безвизовый режим с Евросоюзом, "оформила развод с Российской империей".

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