Ресин проверил строительство Храма в честь преподобного Андрея Рублева

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На западе столицы строится Храм в честь преподобного Андрея Рублева. Ход работ в субботу осмотрел помощник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Советник мэра и патриарха Владимир Ресин проинспектировал ход строительства Храма в честь преподобного Андрея Рублева. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Сейчас создается проект внутреннего убранства храма. Стены будут отделаны камнем и украшены мозаикой и фасадной росписью. Уже проложены все коммуникации. Ведутся работы по благоустройству территории. Скоро здесь построят дом причта. Для маломобильных граждан предусмотрят специальные подъемники и пандусы.

Прототипом этого храма стал Спасо-Преображенский собор, который расписывал сам Андрей Рублёв.