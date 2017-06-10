Минтранс: большой проблемы в оттоке российских пилотов за рубеж нет

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Глава Минтранса прокомментировал сообщения в СМИ о том, что российские пилоты массово переходят на работу в зарубежные авиакомпании. По его словам, "большой проблемы нет". Ранее сообщалось, что за два с половиной года более 300 пилотов российских авиакомпаний якобы уехали работать за границу.

В Минтрансе не считают, что существует проблема оттока российских пилотов за границу. Об этом заявил в субботу глава ведомства Максим Соколов.

"Не так страшен черт, как его малюют. Действительно, появилась информация, что многие российские пилоты сейчас в зарубежных авиакомпаниях, особенно в странах Юго-Восточной Азии, но на самом деле в связи с этим большой проблемы нет", - приводит его слова ТАСС.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что за 2,5 года более 300 российских пилотов уехали работать за рубеж, в основном в Китай, Индию, Вьетнам, Южную Корею. Это связано с неконкурентной заработной платой: пилот в Китае получает в четыре раза больше, чем в России.