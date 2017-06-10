МЧС выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве

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В столице в субботу вечером ожидается ухудшение погоды. МЧС предупреждает москвичей о грозе с дождем и усилении ветра.

Столичный главк МЧС выпустил экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве. "С 15:00 мск до 24:00 мск 10 июня в Москве (включая ТиНАО) местами ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с", - приводит ТАСС сообщение МЧС.

Ранее сообщалось, что в Москве в День России температура воздуха прогреется до 24 градусов тепла.