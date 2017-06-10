В Москве задержан топ-менеджер "Роснано"

Теги: Уголовное дело скр задержание роснано

В столице в субботу задержали управляющего директора по инвестиционной деятельности "Роснано" Андрея Горькова по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По данным ведомства, в результате действий Горькова компания лишилась почти 740 миллионов рублей.

Следственный комитет России в субботу сообщил о задержании топ-менеджера "Роснано" Андрея Горькова за махинации на более чем 730 миллионов рублей. Как уточнила ТАСС официальный представитель СКР Светлана Петренко, возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями".

По версии следствия, Горьков с 2011 по 2013 год вопреки установленному порядку и интересам "Роснано" размещал на постоянной основе средства в "Смоленском банке" в размере от 460 до 740 миллионов рублей под видом расчетно-кассового обслуживания, а фактически в целях финансирования деятельности банка. В связи с отзывом лицензии у кредитного учреждения "Роснано" лишилось 738 миллионов рублей.

Читайте также:

Обвиняемого в растрате экс-главу "Роснано" отправили под домашний арест