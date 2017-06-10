Катар не получал требований от стран Персидского залива

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Доха пока не получала никаких требований от стран Персидского залива. Об этом заявил в субботу глава МИД Катара Мохаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. На этой неделе СМИ сообщили, что дипломатические отношения Катара и ведущих арабских государств могут быть восстановлены, для этого Доха должна выполнить ряд требований от этих стран.

Глава МИД Катара Мохаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в субботу заявил, что Доха не получала требований от стран Персидского залива. "Нам не поступали никакие требования от стран Залива", - приводит его слова РИА Новости.

8 июня Wall Street Journal написала, что ряд арабских государств, разорвавших дипломатические отношения с Катаром, готовы восстановить связи. Для этого в Дохе должны будут выполнить ряд требований.

В частности, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и другие страны хотят от Катара гарантий того, что он прекратит финансирование экстремистских группировок на Ближнем Востоке, а также разорвет свои отношения с политическим руководством исламистской ассоциации "Братья-мусульмане". Кроме того, Доха якобы должна значительно сократить масштаб деятельности телеканала Al Jazeera.

В субботу с Мохаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани провел встречу глава МИД России Сергей Лавров. По словам Лаврова, на Ближнем Востоке нужно обеспечить сотрудничество для противостояния терроризму.

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