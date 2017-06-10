Скончался пилот упавшего под Саратовом самолета

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Пилот легкомоторного самолета, совершившего жесткую посадку в Саратовской области, скончался. По факту инцидента проводится проверка.

В субботу стало известно о гибели пилота легкомоторного самолета Х-32 "Бекас", который совершил жесткую посадку. Об этом сообщает РИА Новости. Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета России проводит доследственную проверку по факту происшествия.

Ранее сообщалось, что при выполнении маневра, на высоте около 5 метров, легкий самолет зацепился за ветки березы и потерпел крушение.

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