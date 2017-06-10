СМИ сообщили о неадекватном состоянии "подмосковного стрелка"

Теги: стрельба Происшествие подмосковье

В поселке Кратово Раменского района Московской области в субботу мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна частного дома. По данным Следственного комитета, пострадали два человека, однако СМИ говорят об одном погибшем. Место инцидента оцеплено.

Не менее двух человек получили ранения в результате стрельбы в Раменском районе Подмосковья. Об этом сообщила ТАСС представитель главка СК России по Московской области Елена Фокина.

Между тем, осведомлённый источник рассказал "Интерфаксу", что в результате стрельбы один человек погиб и трое получили ранения.

По некоторым данным, стрелок из подмосковного Кратово находится в неадекватном состоянии.