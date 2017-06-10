В результате стрельбы в Подмосковье погибли 2 человека

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Жертвами стрельбы в поселке Кратово Раменского района Московской области стали два человека, еще трое получили ранения. Об этом сообщили в правоохранительных органах. В субботу мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна частного дома. По некоторым данным, он находится в неадекватном состоянии.

Не менее двух человек погибли в результате стрельбы в Раменском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. "На месте обнаружены тела двух человек, застреленных местным жителем на территории его домовладения", - сказал источник, добавив, что еще три человека ранены.

Информацию о двух погибших также подтвердил осведомленный источник "Интерфакса".