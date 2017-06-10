Число жертв "подмосковного стрелка" выросло до 4 человек

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Число погибших при стрельбе в поселке Кратово Раменского района Московской области возросло до четырех. Об этом рассказали в экстренных службах. Еще трое получили ранения. В субботу мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья по прохожим из окна частного дома.

Число погибших при стрельбе в Подмосковье возросло до четырех человек. "На территории домовладения, с которого ведется стрельба, обнаружены тела еще двух убитых. Таким образом, общее число погибших составляет четыре человека", - рассказали ТАСС в экстренных службах. Ранее сообщалось о двух погибших.

Между тем, по данным очевидцев, "подмосковный стрелок" служил в Чечне во время вооруженного конфликта, в настоящее время проживает с матерью. По некоторым данным, у него психическое расстройство.