Cпецназ ликвидировал стрелка в подмосковном Кратове

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В подмосковном поселке Кратово спецназ ликвидировал мужчину, который открыл огонь по прохожим из охотничьего ружья. Четыре человека погибли, шестеро ранены, в их числе и сотрудники МВД. Операция длилась семь часов. В прокуратуре Московской области сообщили, расследование взяли на особый контроль.

На месте ЧП по-прежнему дежурят правоохранители и медики. Ночь для жителей подмосковного Кратова выдалась на редкость неспокойная. После успешной спецоперации от дома стрелка остались лишь угли. Во время штурма у здания загорелась крыша. По некоторым данным, поджог устроил сам злоумышленник, пытаясь сбежать. Соседи "кратовского стрелка" не понимают, что могло толкнуть мужчину на подобное преступление, его мотивы установит следствие, передает "ТВ Центр".

"В этом доме жил тихоня, никто его не знал, вёл себя хорошо. А вот так получилось. Убили моего друга Дмитрия. Николая убили, коммерсанта", - рассказал очевидец Дмитрий Свешников.

Погибли четыре человека. Все они жители посёлка. После первых выстрелов по тревоге были подняты сотрудники МВД и Росгвардии. В общей сложности около 200 человек. Как сообщил глава МВД Владимир Колокольцев, вся операция длилась семь часов. В это время стрелок оказывал сопротивление, забрасывая бойцов Росгвардии гранатами. Всего было 14 взрывов, пострадали четыре спецназовца. Угрозы их жизни нет.

Имя злоумышленника уже известно. Это Игорь Зенков, 1967 года рождения. Житель Кратова. По некоторым данным, ранее служил в МЧС. Увлекался поиском оружия времён Второй Мировой войны. По предварительным данным, официально на имя стрелка не было зарегистрировано ни одной единицы оружия.

"Думал, может там салют или что ещё. В итоге сказали, что там чувак безумный отстреливается. Чего-то там в Чечне служил, поэтому его не могут поймать, соседей пристрелил и еще двоих", - сказал очевидец Евгений Чайкин.

Откуда у человека такой арсенал, остаётся только гадать. По словам одних, он имел боевой опыт, другие уверяют, что стрелок восстанавливал находки. Некоторые говорят о психическом расстройстве стрелка, а также том, что у него не было работы, и жил он как затворник. Зенков отказался от переговоров даже с отцом, которого привезли на место преступления. Оказывая активное сопротивление, преступнику удалось покинуть дом. В конечном итоге злоумышленник угодил в оцепление. Однако продолжал стрелять по правоохранителям. Ответным огнём был уничтожен.

Следователи возбудили сразу несколько уголовных дел. За незаконный оборот оружия, убийство двух и более лиц, а также посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Теперь предстоит выяснить мотивы злоумышленника. В прокуратуре Московской области сообщили, расследование взяли на особый контроль.

Павел Румянцев, Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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