Во Франции начался первый тур выборов в парламент страны

Теги: В мире выборы франция

Голосование в первом туре парламентских выборов началось во Франции. В общей сложности, по данным МВД Франции, на территории страны будут работать 67 тысяч избирательных участков. Борьбу за выход во второй тур ведут 7 877 кандидатов, представляющих различные партии и предвыборные блоки.

Избирательные участки во Франции открылись ровно в 8 утра. Пятая Республика выбирает новый состав парламента. И это голосование уже называют историческим. Традиционная двухпартийная система - ставшая основой Пятой Республики - дала трещину. К власти приходит новая центристская партия, передает "ТВ Центр".

Всего борьбу за голоса избирателей ведут 7 877 кандидатов. Выбирать Республика будет по мажоритарной системе: территория страны разделена на 577 избирательных округов. Ровно по числу депутатских мандатов. Получить его можно уже в первом туре, если заручиться большинством голосов. Если весомого перевеса не будет ни у одного из кандидатов, то через неделю состоится второй.

Нынешние парламентские выборы - это момент истины для президента Эммануэля Макрона. Без поддержки Национальной Ассамблеи новый глава государства фактические не сможет проводить реформы. Пока соцопросы обещают партии "Вперед, Республика!" невероятный успех. От 350 до 400 мест в парламенте. Такого большинства не было ни у одной из партий за последние 50 лет. И это при том, что самому движению всего год.

Половина кандидатов - в политике новички. Главной оппозиционной силой станут "Республиканцы" - у них будет от 100 до 130 мест. Партия социалистов, находившаяся у власти последние 5 лет, похоже, потерпит сокрушительное поражение. Самые оптимистичные прогнозы - 10-15 мест в парламенте. Больше, судя по тем же опросам, будет у кандидатов от крайне-левых и ультраправых. И это, конечно, значительные перемены в политическом ландшафте страны.

Голосование проходит при максимально усиленных мерах безопасности. У каждого участка дежурит сотрудник полиции или частного охранного предприятия. Всего 50 тысяч полицейских и жандармов следят за порядком. При этом явка, как ожидается, не будет высокой. На избирательные участки не планируют приходить около 40% французов.

Окончательные результаты первого тура выборов в парламент станут известны к утру понедельника. В следующее воскресенье состоится второй тур. После чего президент, в зависимости от распределения мест в Национальной Ассамблее, возможно, сделает новые назначения в правительстве и, уже без оглядки на предвыборные кампании, приступит к работе.

Читайте также:

Во Франции не нашли доказательств вмешательства России в выборы

Во Франции во время парламентских выборов усилят меры безопасности

Полиция квалифицировала нападение у собора Парижской Богоматери как теракт

Напавший на полицейских в Париже студент заявил о связях с ИГ