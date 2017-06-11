Порошенко поздравил Украину с безвизом с ЕС стихами Лермонтова

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Президент Украины Петр Порошенко торжественно объявил о начале действия безвизового режима с Евросоюзом для граждан Украины. При наличии биометрического паспорта они смогут посещать 30 стран Европы без виз.

Этой ночью официально вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Евросоюзом и Украиной. Теперь граждане страны имеют право находиться в Европе от 90 до 180 дней, имея при себе лишь биометрический паспорт, передает "ТВ Центр".

Однако поездки рассматриваются только в туристических и в деловых целях. Разрешение на работу нововведение не даёт.

За 12 часов до безвизового режима президент Петр Порошенко и глава представительства ЕС на Украине Хьюго Мингарелли запустили таймер обратного отсчёта. На фоне строгого костюма еврочиновника наряд главы Украины выглядел несколько необычно. Одно из значимых событий для страны Порошенко посетил словно после загородной прогулки.

Не обошлось и без антироссийских высказываний. На концерте в честь "безвиза" президент прочитал строчки из Лермонтова о "немытой России". Впрочем, выступление Порошенко вызвало у граждан скорее недоумение, нежели восторг.

"Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ", - написав колись Михайло Лермонтов — Петро Порошенко (@poroshenko) June 10, 2017

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