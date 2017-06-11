Путин прокомментировал фразу "говорят, вы хотите стать царем"

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Президент России Владимир Путин прокомментировал приписываемое ему желание "быть царем". Об этом он сказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Лидеру страны важно уметь правильно распорядиться имеющимися полномочиями, заявил Путин.

Президент Владимир Путин прокомментировал приписываемое ему желание "быть царем" в интервью режиссеру Оливеру Стоуну. Новый отрывок из фильма опубликован на YouTube-канале Showtime.

Стоун: У вас есть полная власть. Говорят, вы хотите быть царем.

Путин: Вопрос в том, чтобы распорядиться хотя бы той властью, которая у тебя есть. Распорядиться правильно.

Премьера документального фильма Стоуна про российского президента "Интервью с Путиным" запланирована на 12 июня на канале Showtime. Всего будет четыре части. В России фильм покажет "Первый канал". Показ будет проходить с 19 по 22 июня в 21:30. В русском варианте лента будет называться "Путин".

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