Шарапова пропустит "Уимблдон" из-за травмы

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Мария Шарапова пропустит весь травяной сезон в нынешнем сезоне. Из-за травмы, полученной в середине мая на турнире в Риме, россиянка пропустит соревнования в Бирмингеме. Также она не выступит в квалификации "Уимблдона".

Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что по состоянию здоровья вынуждена в этом году пропустить все турниры, матчи которых проходят на травяных кортах. К таким турнирам, в частности, относится "Уимблдон".

Шарапова написала в Facebook, что после травмы, полученной на турнире в Риме в мае, она провела дополнительное обследование, которое показало: на травяных турнирах она играть пока не может.

Турнир в Риме стал для нее третьим после возвращения на корт. Ранее она выступила после дисквалификации из-за употребления запрещенного мельдония на турнире в Штутгарте, где добралась до полуфинала, и в Мадриде, где она завершила выступление во втором круге.

"Надорванная в Риме мышца не позволит мне сыграть на травяных кортах. Это показало дополнительное медицинское обследование. Благодарна LTA за поддержку после возвращения на корт и wild card на турнир в Бирмингеме. Встретимся там же в следующем году. Восстановительный процесс продолжается", - написала Шарапова. По словам Шараповой, она планирует сыграть на турнире в американском Стэнфорде, который начнется 31 июля.

After an additional scan, the muscle tear that I sustained in Rome will unfortunately not allow me to compete in the... Опубликовано Maria Sharapova 10 июня 2017 г.

Из-за травмы россиянка пропустит соревнования в Бирмингеме 19-25 июня. На этот турнир Шарапова получила специальное приглашение (wild card) от Ассоциации лаун-тенниса Великобритании. Также она не выступит в квалификации Уимблдона, принять участие в которой ей позволял рейтинг.

Ранее латвийская теннисистка Елена Остапенко стала победительницей Открытого чемпионата Франции – турнира серии "Большого шлема" "Ролан Гаррос". В финале соревнования в женском одиночном разряде 47-я ракетка мира одержала победу над представительницей Румынии Симоной Халеп (четвертое место в рейтинге WTA) со счетом 4:6, 6:4, 6:3. Таким образом, Остапенко впервые в своей карьере стала победительницей "Ролан Гаррос", ранее она не выигрывала другие турниры серии "Большого шлема".

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