Смертельное селфи в Приморье: трое подростков погибли под поездом

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В Приморье возбуждено уголовное дело по факту гибели детей под колесами поезда. Жертвами трагедии стали три подростка, еще один с травмами госпитализирован. Всё случилось на участке железной дороги между станциями "Амурский залив" и "Надеждинская". По версии следствия, школьники вышли на пути, чтобы сфотографироваться на фоне приближающегося состава.

Шокирующие кадры - вместо эффектных снимков. Повсюду следы крови, бинты. На пути школьники вышли, чтобы сняться на фоне приближающегося поезда, но не рассчитали ни расстояние до состава, ни его скорость, передает "ТВ Центр".

13-летняя Лера не скрывает слез. Трагедия произошла у нее на глазах. Вечером в субботу подростки гуляли вместе, без присмотра взрослых. Опасные снимки предложила сделать подруга Аня, сейчас девочка в реанимации с тяжелейшими травмами, спасти ее успели буквально в последний момент.

"Я им кричала, они меня не слышали. Потом я выхватила Аню, она ударилась головой о камень. Я сначала подбежала к Сереже, он уже не дышал. Потом подошла к Ане, она еще дышала. Я просила ее не умирать. Так как у нее есть мама. К другим я боялась подходить", - рассказывает Лера.

Трое детей скончались на месте. Трагедия произошла на участке между станциями "Амурский залив" и "Надеждинская".

От жилых домов до железной дороги - 200 метров. И для многих детей прогулки по железнодорожным путям - обычное развлечение. Их не останавливают ни запреты, ни регулярные предупреждения взрослых. До этого трагедии удавалось избежать. Но сейчас весь поселок буквально погрузился в траур.

Они все учились в одной школе. Четверо из них были одноклассниками. Преподаватели и директор переживают это как личную трагедию.

Место трагедии работники железной дороги называют опасной зоной. Дорога делает поворот, и машинист тепловоза может не сразу заметить посторонних на путях. И даже применив экстренное торможение, за считанные секунды тяжелый состав не остановить.

"Следственными органами дальневосточного СУ на транспорте возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия. Создана оперативно-следственная группа. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказали в СК.

Местные жители говорят, что дети на этом участке гуляют регулярно. Но как бы ни уговаривали педагоги и родители, тяга к экстриму у подростков только растет.

Ради селфи подростки, кажется, готовы на все. С риском для собственной жизни школьники залезают на крыши составов, а потом, выбирая удачный ракурс, задевают высоковольтные провода. Забираются на многоэтажки и балансируют без страховки на огромной высоте на стрелах башенных кранов. Но в погоне за лайками в соцсетях и восхищенными комментариями сверстников, похоже, совсем не задумываются, что, в отличие от компьютерных игр, в реальности у каждого из них жизнь всего лишь одна.

Ольга Скрипникова, Борис Иванин, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Приморский край.

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