Ливень в Крыму затопил дороги и повалил деревья

Теги: погода дождь Стихия крым

Сильный ливень, обрушившийся на Симферополь в субботу, привел к подтоплению некоторых улиц и площади у железнодорожного вокзала. Сейчас улицы расчищают от поваленных ветром деревьев. В ближайшее время погода в регионе снова может ухудшиться.

Ливень, град, штормовой ветер - в Крыму ликвидируют последствия разгула стихии, передает "ТВ Центр".

Сильнее всего пострадал Симферополь. На город менее чем за сутки обрушилась среднемесячная норма осадков. Справиться с такой нагрузкой дождевая канализация не смогла - дороги превратились в реки, по которым плыли не только автомобили, но и автобусы. Нелегко пришлось и пешеходам. Люди вынуждены были передвигаться по колено, а то и по пояс в воде.

Основные силы сейчас брошены на устранение подтоплений жилых домов и объектов инфраструктуры. Улицы расчищают от поваленных ветром деревьев. В ближайшее время погода в регионе снова может ухудшиться.

Читайте также:

Мужчина пытался переплыть Керченский пролив на бутылках