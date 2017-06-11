Фестиваль "Времена и эпохи" завершится масштабным шоу в центре Москвы

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В центре города, на Тверской улице и Охотном ряду, 12 июня пройдет заключительная часть многодневного фестиваля "Времена и эпохи", объединившего более шести тысяч реконструкторов со всего мира. В 17 тематических зонах будут представлены разные исторические эпохи, начиная с Древней Руси и заканчивая Великой Отечественной войной.

Путешествие по ожившим страницам истории. Самые яркие эпизоды - от античности до современности - в Москве на международном фестивале "Времена и эпохи", передает "ТВ Центр".

Около шести тысяч участников со всего мира. Несколько десятков реконструкций событий разных столетий. Прямо в центре столицы - рыцарские турниры и пышные балы. Грохочущие пушки и бесстрашные кавалеристы. В Коломенском - бок о бок со свирепыми викингами остановился лагерь римских легионеров. Зрители могут увидеть захватывающие гладиаторские бои.

Но самые масштабные представления ждут посетителей на закрытии фестиваля 12 июня на Тверской. Там состоится грандиозное шоу. Ещё больше красочных выступлений и лучшие инсценировки за всё время показов. Для проведения праздника улицу полностью перекроют. По многим столичным дорогам ограничат движение транспорта. Кульминацией вечера станет праздничный салют и большой концерт.

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