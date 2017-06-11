В Москве стартовал юбилейный "Красочный забег"
Пятый по счету "Красочный забег" проходит в столице. Маршрут вокруг комплекса "Лужники" поделен на несколько отрезков, на каждом из которых бегунов осыпают разноцветными порошками.
В эти минуты в Москве проходит юбилейный пятый "Красочный забег". На дистанцию вышли тысячи людей, передает "ТВ Центр".
Маршрут вокруг комплекса "Лужники" поделен на несколько отрезков, на каждом из которых бегунов осыпают разноцветными порошками. Атмосфера праздника и веселья с каждым разом привлекает всё больше участников. Среди них любители, профессиональные спортсмены, артисты. Самым быстрым полагаются ценные призы.
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