Правоохранителей наградят за операцию в Кратове

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Сотрудники правоохранительных органов, которые участвовали в нейтрализации "кратовского стрелка", будут награждены. От рук злоумышленника погибли четыре человека, еще шестеро ранены. Операция в Подмосковье продлилась семь часов. Расследование трагедии в прокуратуре Московской области взяли на особый контроль.

Сотрудников Росгвардии и МВД представят к наградам за обезвреживание жителя подмосковного поселка Кратово, убившего четырех человек. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

В ведомстве добавили, что при обезвреживании "кратовского стрелка" легкие ранения получили четыре сотрудника Росгвардии, в основном по касательной.

10 июня Игорь Зенков из окна своего дома в подмосковном Кратове открыл огонь по прохожим. Он застрелил четырех человек. Во время операции Росгвардии и МВД Зенков сбежал из окруженного дома. Позже его нашли и убили. Возбуждено три уголовных дела. За незаконный оборот оружия, убийство двух и более лиц, а также посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Расследование кровавой бойни в прокуратуре Московской области взяли на особый контроль.

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