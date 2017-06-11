Кадыров назвал правозащитные институты США "апофеозом лицемерия"

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Заявление госдепартамента США с призывом обеспечить безопасность в России спортсмена Мурада Амриева продиктовано не искренним беспокойством о нем, а ставит целью задеть Россию. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что работа правозащитных институтов США - это "апофеоз лицемерия".

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал призыв властей США обеспечить безопасность бойца смешанных единоборств Мурада Амриева попыткой вмешательства в дела России.

"Очередное заявление Госдепартамента США по обеспечению безопасности Мурада Амриева - это не искренние переживания за его судьбу, это удобный момент еще раз задеть Россию, качнуть ситуацию в нашей стране", - написал Кадыров в своем канале в Telegram.

Он подчеркнул, что чеченские правоохранители действуют в соответствии с законом и жизни Амриева ничего не угрожает.

"Все ваши правозащитные институты - апофеоз лицемерия. В Чечне же властвует закон. Те, кто нарушает его, отвечают согласно праву. Госдепу США этого не понять, у них в Гуантанамо людей держат, пытают, убивают без всякого суда", - заявил Кадыров.

РанееГосдеп США призвал Россию обеспечить безопасность Амриева и выражал обеспокоенность по поводу его безопасности.

Амриев находился в розыске по запросу чеченских властей - его обвиняют в использовании заведомо подложного паспорта. В ночь на субботу, 10 июня, он был отпущен из полиции в Грозном под подписку о невыезде.

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