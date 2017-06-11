Суд предъявил обвинение топ-менеджеру "Роснано"

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В Москве задержан управляющий директор по инвестиционной деятельности "Роснано" Андрей Горьков. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, которое нанесло ущерб корпорации в более чем 700 миллионов рублей. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте Горькова.

Управляющему директору корпорации "Роснано" по инвестиционной деятельности Андрею Горькову предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями.

Как передает "Интерфакс", в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте Горькова.

По версии следствия, в 2011-2013 годы он разместил от 460 до 740 миллионов рублей в "Смоленском банке" "под видом расчетно-кассового обслуживания, а фактически в целях финансирования деятельности банка". Позже у банка отобрали лицензию, и компания потеряла более 738 миллионов рублей.

Перед отзывом лицензии у банка подозреваемый вывел активы в пользу своего брата. Деньги пошли на недвижимость. Горькову грозит до десяти лет тюремного заключения.

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