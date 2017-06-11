В Чите бывшая сотрудница почты спрятала в квартире сестры две тонны писем

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По результатам проверки в Чите уволили почтальона, которая не доставила две тонны писем. Корреспонденцию, в том числе судейскую, она хранила в квартире своей сестры.

В Чите полицейские обнаружили квартиру, в которой хранилось две тонны неотправленных писем. Квартира принадлежит сестре сотрудницы почты.

"По какой причине она складировала почтовые отправления в квартире у родственницы, в том числе судебные письма, сейчас выясняют полицейские", — сообщили в управлении МВД по Забайкальскому краю.

К настоящему моменту работница читинской почты уволена. "Читинским почтамтом было проведено внутреннее расследование по факту недоставки почтовой корреспонденции. По результатам проверки работник был уволен", - сказали РИА Новости в управлении федеральной почтовой связи Забайкальского края.

Вся письменная корреспонденция изъята и доставлена в Читинский почтамт. Значительная часть писем уже доставлена адресатам, по остальной корреспонденции ведется работа.

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