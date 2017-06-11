14:57, 11 июня 2017
В Москве запустили портал "Списанные книги"
Старые книги
Фото: ТВ Центр
Старые книги
Фото: ТВ Центр
Библиотека
Фото: ТВ Центр
Библиотека
Фото: ТВ Центр
Старые книги
Фото: ТВ Центр
Старые книги
Фото: ТВ Центр
Библиотека
Фото: ТВ Центр
Библиотека
Фото: ТВ Центр
Книжный магазин
Фото: ТВ Центр
Книжный магазин
Фото: ТВ Центр
Списанные книги в библотеке
Фото: ТВ Центр
Списанные книги в библотеке
Фото: ТВ Центр
Бугинистический магазин
Фото: ТВ Центр
Бугинистический магазин
Фото: ТВ Центр
Книги
Фото: ТВ Центр
Книжный магазин
Фото: ТВ Центр
Книжный магазин
Фото: ТВ Центр
Старые книги
Фото: ТВ Центр
Библиотека
Фото: ТВ Центр
Старые книги
Фото: ТВ Центр
Библиотека
Фото: ТВ Центр
Книжный магазин
Фото: ТВ Центр
Списанные книги в библотеке
Фото: ТВ Центр
Бугинистический магазин
Фото: ТВ Центр
Книги
Фото: ТВ Центр
Книжный магазин
Фото: ТВ Центр
Теги:
Культура
книги
литература
москва
библиотека
Столичные библиотеки раздают списанные экземпляры всем желающим. Читателям и книгам помогает встречаться специальное мобильное приложение.
Подробности - в репортаже корреспондента
"ТВ Центра" Юлии Богоманшиной.