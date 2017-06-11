14:57, 11 июня 2017

В Москве запустили портал "Списанные книги"

Теги:  Культура  книги  литература  москва  библиотека

Столичные библиотеки раздают списанные экземпляры всем желающим. Читателям и книгам помогает встречаться специальное мобильное приложение.

Подробности - в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Юлии Богоманшиной.

Другие новости

В других СМИ