Отпуск под угрозой: чем грозит сокращение чартеров "ВИМ-Авиа"

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Десятки тысяч туристов, купивших путёвки в Турцию, сейчас как на иголках. Компания "ВИМ-Авиа" сократила свою чартерную программу, а значит кто-то не сможет улететь в отпуск или вовремя вернуться домой. Обычно подобные ситуации летом случаются с недостаточно надёжными туристическими компаниями. Но тут подводит именно перевозчик. При этом регулярные рейсы "ВИМ-Авиа" всё-таки осуществляет.

Михаил планировал отпуск целый год. Копил деньги, подбирал даты. И вот теперь, когда до вылета на турецкий курорт осталось меньше недели, отдых оказался под угрозой, передает "ТВ Центр".

"Начались вот эти новости, о том, что отменяются чартерные рейсы. Обратно нам лететь "ВИМ-Авиа", и мы на самом деле не знаем, как полетим", - рассказывает Михаил Лузин.

С сайта компании информация о чартере исчезла. Михаил обратился в свое турагентство. "На другой рейс посадят, вы не останетесь там", - пообещали ему.

По данным Ассоциации туроператоров России, за прошедшую неделю по вине "ВИМ-Авиа" пострадали десять тысяч человек. Кто-то не может вылететь с курортов, у кого-то отпуск срывается. Люди ночуют в залах ожидания. Цепная реакция: срыв всего нескольких рейсов рушит все расписание перелетов. Туристические компании предлагают своим клиентам несколько вариантов.

"Первый вариант – улететь этим же рейсом, но с задержкой. Второй вариант - отложить выезд, подождать пока все успокоится и поехать отдохнуть позже. Не у всех есть такая возможность. Предлагают вернуть стоимость перелета, то есть сохранить отель, экскурсии, все, что он купил в турпакете. Это если человек сам готов организовать свою поездку на курорт. Если человека все это не устраивает, ему предлагают другое направление", - заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Найти свободный самолет, чтобы заменить отмененный рейс, в разгар туристического сезона очень сложно. Перевозчики загружены. Они согласны помогать туроператорам, но просят за это огромные деньги. Счет туроператоры планируют предъявить "ВИМ-Авиа". Представители компании отказались давать комментарии. Ограничились электронным письмом, в котором рассказали о причинах массовой отмены рейсов.

"Изначально ситуацию спровоцировали два фактора - поздний возврат с планового технического обслуживания трех широкофюзеляжных воздушных судов, прибытие которых ожидали на 10 дней раньше, а также начало сезона отпусков, которое в этом году характеризуется небывало высоким для конца мая усилением роста пассажиропотока. В частности, на курорты Турции", - сказала директор по связям с общественностью авиакомпании "ВИМ-Авиа" Елена Федорова.

Спрос на некоторые туристические направления в этом году действительно вырос в 1,5-2 раза, подтверждают в Росавиации. "ВИМ-Авиа", которая и раньше не славилась пунктуальностью, не рассчитала силы и с потоком не справилась, спровоцировав веерные задержки. А вот в нехватке бортов, их у авиакомпании 26, некоторые эксперты сомневаются. По их информации, перевозчику не хватает пилотов. Экипажи переманивают компании азиатско-тихоокеанского региона. Там и зарплаты на порядок выше, и рабочий график лучше, и отпуск длиннее. Поэтому кризис в "ВИМ-Авиа" - это лишь первая ласточка большого кризиса в российской авиации.

Впрочем, о глобальных проблемах отрасли думать пока нет времени. Нужно затыкать дыры. Перебои в чартерах привели к задержкам регулярных рейсов внутри страны. Росавиация потребовала в двухнедельный срок стабилизировать расписание и впредь иметь дополнительный свободный борт. Проблему решают, как говорится, всем миром. Власти, авиакомпании, туроператоры. Обстановка меняется буквально каждый день. Никто не может дать гарантию, что все пассажиры этим летом в срок доберутся до мест отдыха. Хватит ли недели на турецком берегу, чтобы отдохнуть после такой нервотрепки?

Виктор Прокушев, Марина Глебова, Максим Сидоренко, "ТВ Центр".

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