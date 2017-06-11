В Крыму задержан водитель столкнувшегося с яхтой катера
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Мужчина, управлявший катером, который столкнулся с яхтой близ Керчи, задержан. Как выяснилось, в момент происшествия он был пьян.
Водитель катера, который столкнулся с яхтой недалеко от Керчи, задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Медицинское освидетельствование показало, что в момент аварии мужчина был пьян, сообщили в СК по Крыму.
Авария с участием прогулочной яхты "Соларис" и скоростного катера "Стелс-007" произошла 10 июня. Погибли два человека, травмы получили восемь. Возбуждено уголовное дело.
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