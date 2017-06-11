У стрелка из подмосковного Кратова нашли ружье и пистолет

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В Кратове нашли оружие, из которого Игорь Зенков застрелил четырех человек. У мужчины обнаружили ружье Иж-18 и пистолет "Маузер".

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Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у мужчины, застрелившего четырех человек в подмосковном поселке Кратово, ружье Иж-18 и пистолет "Маузер", передает ТАСС.

10 июня Игорь Зенков открыл огонь из своего дома в поселке Кратово. В результате его действий погибли четыре человека. На место прибыли сотрудники МВД и Росгвардии, однако мужчина оказал им активное сопротивление и сбежал в лесополосу. В ходе спецоперации, продлившейся около семи часов, он был ликвидирован.

Ранее в Госдуме предложили пожизненно лишать права на оружие за его ношение в нетрезвом виде.

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