Еврокомиссия получила мандат на переговоры по "Северному потоку"
Еврокомиссия одобрила мандат на ведение переговоров с Москвой по вопросу о строительстве второй ветки газопровода "Северный поток". Обсуждение продолжится в сентябре.
Еврокомиссия получила мандат на ведение переговоров с Россией по строительству второй ветки газопровода "Северный поток" в специальном режиме, передает ТАСС.
"У нас есть право не только участвовать в дебатах, но и предлагать добавки в текст. Я поддерживаю позицию министра Новака о том, что им нужно внимательно изучить мандат, надеюсь, мы и дальше будем обсуждать этот вопрос. Наверное, уже в сентябре", - сказал замглавы Еврокомиссии по делам энергосоюза Марош Шефчович.
В свою очередь, министр энергетики России Александр Новак отметил, что в Минэнерго этот документ еще не видели.
Строительство "Северного потока-2" должно начаться в 2018 году, а его запуск намечен на конец 2019 года.
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