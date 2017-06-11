Еврокомиссия получила мандат на переговоры по "Северному потоку"

Еврокомиссия одобрила мандат на ведение переговоров с Москвой по вопросу о строительстве второй ветки газопровода "Северный поток". Обсуждение продолжится в сентябре.

Еврокомиссия получила мандат на ведение переговоров с Россией по строительству второй ветки газопровода "Северный поток" в специальном режиме, передает ТАСС.

"У нас есть право не только участвовать в дебатах, но и предлагать добавки в текст. Я поддерживаю позицию министра Новака о том, что им нужно внимательно изучить мандат, надеюсь, мы и дальше будем обсуждать этот вопрос. Наверное, уже в сентябре", - сказал замглавы Еврокомиссии по делам энергосоюза Марош Шефчович.

В свою очередь, министр энергетики России Александр Новак отметил, что в Минэнерго этот документ еще не видели.

Строительство "Северного потока-2" должно начаться в 2018 году, а его запуск намечен на конец 2019 года.

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