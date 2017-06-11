Топ-менеджера "Роснано" арестовали по делу о махинациях на 700 млн рублей

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Управляющий директор по инвестиционной деятельности корпорации "Роснано" Андрей Горьков, которого обвиняют в финансовых махинациях на сумму более 700 миллионов рублей, арестован на два месяца. Ранее он не признал своей вины. В настоящее время следствие устанавливает местонахождение брата Горькова.