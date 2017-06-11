Топ-менеджера "Роснано" арестовали по делу о махинациях на 700 млн рублей
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Управляющий директор по инвестиционной деятельности корпорации "Роснано" Андрей Горьков, которого обвиняют в финансовых махинациях на сумму более 700 миллионов рублей, арестован на два месяца. Ранее он не признал своей вины. В настоящее время следствие устанавливает местонахождение брата Горькова.
Басманный суд Москвы отправил под арест до 9 августа управляющего директора "Роснано" по инвестиционной деятельности Андрея Горькова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, передает "Интерфакс".
"В ходе допроса в качестве обвиняемого Горьков свою вину в совершении инкриминируемого преступления не признал", - заявил следователь.
В настоящее время следствие устанавливает местонахождение брата Андрея Горькова Евгения. Вопросы следствия вызывает выделение банком "Смоленский" недвижимости Евгению на сумму 400 миллионов рублей перед лишением кредитной организации лицензии.
Ранее топ-менеджеру предъявили официальное обвинение в превышении должностных полномочий, которое принесло ущерб "Роснано" в более чем 700 миллионов рублей.
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