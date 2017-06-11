Захарова упрекнула западные страны в нежелании открыть глаза на Крым

Теги: Политика мид крым

Западу пора открывать глаза на Крым. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Запад не осудил энергоблокаду Крыма, а также вмешивается во внутренние дела России. Например, заявила она, представители западных стран сами не посещают Крым и препятствуют посещению полуострова журналистами.

Западу пора открывать глаза на Крым. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, наблюдается "маниакальное стремление не видеть того, что проблемы решаются, не видеть того, что динамика все-таки абсолютно позитивная". "Это упорство, с которым Запад смотрит на Крым с закрытыми глазами, поражает", - цитирует ТАСС Захарову.

Россия не услышала от стран Запада ни одного слова осуждения энергетической блокады Крыма, хотя с точки зрения международных конвенций нанесение вреда гражданской инфраструктуре является актом терроризма, заявила политик.

Дипломат также заявила, что искажение в западных странах информации о ситуации в Крыму, в том числе о положении крымских татар, представляет собой вмешательство во внутренние дела России.

Захарова добавила, что представители западных стран сами не посещают Крым и препятствуют посещению полуострова журналистами.

Читайте также:

Захарова предложила ведущей CNN взять интервью у мальчика из Алеппо

Сначала Гоголь: Захарова ответила Климкину на слова о Пушкине

Захарова ответила Керри на слова о русском языке стихами Маяковского

Захарова заявила об антироссийской сущности ассоциации Украины с ЕС

Захарова назвала ситуацию с дипломатами в Молдавии парадоксальной