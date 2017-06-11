СК опроверг участие стрелка из Кратова в боевых действиях в Чечне

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Стрелок из подмосковного села Кратово не участвовал в боевых действиях в Чечне. В СК сообщили, что Игорь Зенков был в командировках в регионе как сотрудник МЧС. По последним данным, мать стрелка могла погибнуть в пожаре, а его первыми жертвами стала пара, попытавшаяся помочь ему потушить сарай.

Обновление: в МВД рассказали о спецоперации по ликвидации стрелка из Кратова

В подмосковном поселке Кратово сотрудники МВД и Росгвардии ликвидировали мужчину, который открыл огонь по прохожим. От рук злоумышленника погибли четыре человека, еще шестеро ранены, в том числе правоохранители.

По данным Следственного комитета, Игорь Зенков был в командировках в Чечне, но в боевых действиях не участвовал (ранее такая информация появилась в СМИ – прим. ред.). Об этом агентству ТАСС сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Она заявила, что Зенков был владельцем целого арсенала незаконно полученного оружия. "Что касается оружия, которое он использовал при нападении, то все оно было старых образцов. Часть оружия привезена им из командировки в Чечню, часть являлась самодельным. Никаких разрешений на хранение оружия у Зенкова не было", - сообщила представитель СК.

Следствие также не исключает, что в сгоревшем доме Зенкова могла погибнуть его мать, которая из-за болезни не могла передвигаться. "Точно это удастся установить только после полной ликвидации пожара в доме", - сказала она.

Петренко добавила, что первыми жертвами стрелка стала семейная пара, попытавшаяся помочь ему потушить сарай.

Теперь следователям предстоит выяснить мотивы стрелка. Возбуждено три уголовных дела: за незаконный оборот оружия, убийство двух и более лиц, а также посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Расследование трагедии в прокуратуре Московской области взяли на особый контроль.

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