Сирийское гостелевидение сообщило о ликвидации главы ИГ

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Сирийское гостелевидение передало, что 10 июня в результате авианалета на Ракку был убит лидер террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади. Агентство Amaq, считающееся "официальным рупором" ИГ, пока никак не прокомментировало это сообщение.