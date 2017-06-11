16:04, 11 июня 2017

Сирийское гостелевидение сообщило о ликвидации главы ИГ

Теги:  сирия  Сирийский конфликт  терроризм  иг

Сирийское гостелевидение передало, что 10 июня в результате авианалета на Ракку был убит лидер террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади. Агентство Amaq, считающееся "официальным рупором" ИГ, пока никак не прокомментировало это сообщение.

Главарь террористической организации "Исламское государство" (деятельность группировки запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади, предположительно, ликвидирован в результате авиаудара по сирийской Ракке, пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на сирийское телевидение.

Связанный с исламистами сайт Amaq пока не опубликовал подтверждения этой информации. Как отмечает Daily Mail, сообщения об уничтожении террориста ранее появлялись неоднократно.

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