Сирийское гостелевидение сообщило о ликвидации главы ИГ
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Сирийское гостелевидение передало, что 10 июня в результате авианалета на Ракку был убит лидер террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади. Агентство Amaq, считающееся "официальным рупором" ИГ, пока никак не прокомментировало это сообщение.
Главарь террористической организации "Исламское государство" (деятельность группировки запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади, предположительно, ликвидирован в результате авиаудара по сирийской Ракке, пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на сирийское телевидение.
Связанный с исламистами сайт Amaq пока не опубликовал подтверждения этой информации. Как отмечает Daily Mail, сообщения об уничтожении террориста ранее появлялись неоднократно.
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