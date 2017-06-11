СМИ: Дональд Трамп отложил визит в Великобританию

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Дональд Трамп решил перенести визит в Великобританию. Президент США предполагает, что в связи с его приездом в стране начнутся протестные акции. По данным газеты The Guardian, он сообщил об этом премьер-министру Великобритании Терезе Мэй в телефонном разговоре.

Обновление: визит Трампа в Британию не переносился - канцелярия британского премьера

Президент США Дональд Трамп отложил визит в Великобританию, который должен был состояться во второй половине 2017 года.

"Трамп сказал Мэй (Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании) в телефонном разговоре, что не хочет приезжать с госвизитом в Британию до того, как британская общественность не поддержит его приезд. Американский президент сказал, что не хочет приезжать, если в стране могут произойти массовые протесты. Он отложил визит на некоторое время", - пишет газета The Guardian.

Мэй пригласила Трампа посетить Британию через семь дней после его инаугурации. Это вызвало негодование британских политиков и общественности. Так, в Лондоне прошло несколько массовых акций против политики Трампа.

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