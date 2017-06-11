В МВД рассказали о спецоперации по ликвидации стрелка из Кратова
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Игорь Зенков, убивший четырех человек в Подмосковье, был ликвидирован на территории своего участка. Благодаря слаженным действиям правоохранителей, сообщили в МВД, ему не удалось выйти за зону оцепления, где он был блокирован. Информация о том, что Зенков смог скрыться в лесополосе, не соответствует действительности.
Глава пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова рассказала подробности спецоперации по ликвидации Игоря Зенкова, который открыл стрельбу в подмосковном поселке Кратово и убил четырех человек.
"Территория домовладения была оцеплена, и были приняты все необходимые меры по недопущению новых жертв. Совместными усилиями сотрудников полиции и Росгвардии преступник был ликвидирован на территории своего участка. Благодаря слаженным действиям правоохранителей, ему не удалось выйти за зону оцепления, где он был блокирован", - цитирует РИА Новости представителя МВД.
Таким образом, информация о том, что стрелку удалось сбежать в лесополосу через оцепление полиции, не соответствуют действительности. До этого сообщалось, что после прибытия на место трагедии полицейских и сотрудников Росгвардии Зенков скрылся в лесу, где был через некоторое время обнаружен и застрелен.
Как пишет "Коммерсант", тело Зенкова нашли в газовом колодце во дворе его дома. Смерть, по данным издания, наступила от огнестрельного ранения в грудь, которое, возможно, он нанес себе сам из пистолета "Маузер". Оружие лежало на груди убийцы. В колодце также находилось ружье ИЖ-18 16 калибра, которое использовал стрелок.
Кроме того, по данным СМИ, в личных вещах бывшего сотрудника МЧС Зенкова была найдена предсмертная записка, в которой он жаловался отцу на плохие отношения с соседями.
Ранее Следственный комитет восстановил хронологию трагедии в Кратове и опроверг участие стрелка из Кратова в боевых действиях в Чечне.
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