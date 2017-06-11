МИД Катара: Россия предложила эмирату помощь, но необходимости в ней нет

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Россия и Иран предложили продовольственную помощь Катару, но она пока не нужна. Об этом заявил глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани. По его словам, изоляция эмирата пока не привела к каким-либо последствиям для жителей страны, а паника среди населения была лишь в первые часы эмбарго.

Россия и Иран предложили Катару продовольственную помощь, однако на данный момент страна не испытывает в ней необходимости, передает ТАСС.

"Все ринулись в супермаркеты и запасались товарами. Но эта паника продлилась всего 4-6 часов. Ситуация нормализовалась, и полки в супермаркетах снова были заполнены товарами", - заявил глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

Он также отметил, что блокада Катара пока не привела к каким-либо последствиям для жителей эмирата.

В субботу в Москве состоялись переговоры Аль Тани с Лавровым, по итогам которых глава МИД Катара поблагодарил Россию за предложенную помощь. Стороны обсудили ключевые аспекты дальнейшего развития российско-катарских связей, включая регулярный политический диалог.

Причиной разрыва дипотношений Саудовской Аравии, ОАЭ и других стран с Катаром стали обвинения эмирата в поддержке террористических группировок и связях с Ираном.

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