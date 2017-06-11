Республиканцы призвали не искать "российский след" в победе Трампа

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Республиканцы призвали прекратить расследование "российского следа" в предвыборной кампании президента США Дональда Трампа. Председатель Национального комитета партии сравнила указанные разбирательства с попытками "сбора компромата". Она напомнила, что доказательств о связях Трампа с Кремлем нет.

Председатель Национального комитета Республиканской партии США Ронна Ромни Макдэниел призвала прекратить расследование о предполагаемых связях президента Дональда Трампа с Россией, передает ТАСС.

"Я призываю к прекращению расследования связей предвыборной кампании президента Трампа с россиянами. Доказательств этому нет. Не думаю, что следует это продолжать", - заявила она в интервью телеканалу Fox News.

Политик сравнила расследование ФБР, комитета по разведке сената и палаты представителей американского конгресса с "рыболовными экспедициями", подразумевая то, что это выглядит как попытки сбора компрометирующих материалов на президента и его штаб.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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